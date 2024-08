Qualcuno le sta facendo, qualcuno le ha finite e qualcuno le deve ancora fare. E questi ultimi non sono pochi, visto che le vacanze a settembre, per la verità da qualche tempo, ma ogni anno sempre di più, si confermano assai trendy, anche per il fatto che mediamente costano meno rispetto a quelle prenotate nei mesi di luglio e agosto.

In questo senso, cosa faranno i cremonesi, e dove andranno il prossimo mese? Ne abbiamo parlato con Massimo Agliardi, dell’agenzia The Crown Jewels.

Ma quali sono i Paesi con più ferie e vacanze? E l’Italia come è messa? Secondo una recente classifica, pubblicata nei giorni scorsi, sommando il numero minimo di ferie retribuite alle varie festività nazionali, il nostro Paese fra quelli dell’Unione Europea si colloca nella seconda metà della lista: le giornate pagate lontano dal lavoro sono in tutto 32. In testa a tutti c’è l’Austria (38) e in fondo la Grecia (26).

Simone Bacchetta

