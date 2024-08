Emergenza caldo, controlli straordinari nei cantieri

ROMA (ITALPRESS) – Ispettorato del Lavoro in azione per l’emergenza caldo. In tutta Italia controlli per monitorare i rischi lavorativi legati all’esposizione alle alte temperature di questo periodo. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è impegnato da fine luglio a fine agosto in una campagna di vigilanza straordinaria nei settori individuati ad alto rischio: cantieri edili e stradali, agricoltura e comparto florovivaistico. Le verifiche hanno l’obiettivo di accertare non solo la corretta valutazione del rischio specifico ma anche le misure di prevenzione e protezione adottate dalle aziende.

col/gtr

