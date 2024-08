Milano-Cortina, sopralluogo di Salvini al Villaggio Olimpico

MILANO (ITALPRESS) – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha visitato stamattina il cantiere dello scalo milanese di Porta Romana, a Milano, per fare il punto sull’avanzamento della realizzazione del villaggio olimpico e paralimpico che ospiterà gli atleti in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. I lavori “proseguono nel rispetto del termine di luglio 2025 previsto per la consegna dell’opera alla Fondazione Milano Cortina 2026 con tre mesi di anticipo” ha detto Salvini.(ITALPRESS)

trl/gsl (Fonte video: Ufficio stampa MIT)