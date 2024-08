Ceresa “Trend demografico non si può invertire in tempi brevi”

RIMINI (ITALPRESS) – “Il calo demografico non è un trend che può essere modificato velocemente. L’unica cosa che si può fare per sostenere l’economia è far venire delle persone da fuori Italia, se invece si vuole aumentare le nascite in Italia l’unica arma è quella economica, magari utilizzando le esperienze della Francia e fare in modo di dare dei grandi sgravi fiscali alle famiglie che fanno dei figli”. Lo ha detto all’Italpress Marco Ceresa, Group Ceo di Randstad in Italia, a margine del Meeting di Rimini.

