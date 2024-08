Hannappel “Stabilità e credibilità per attrarre investimenti esteri”

RIMINI (ITALPRESS) – “Servono investimenti esteri per crescere e serve l’estero per crescere. L’Italia è un Paese a forte vocazione per l’export. Gli investimenti e le multinazionali estere sono un altro pezzo importantissimo di come il nostro sistema Paese deve integrarsi con l’estero”. Così all’Italpress Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, al Meeting di Rimini.

