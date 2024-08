Ius scholae, Tajani “Non si utilizzi Berlusconi per polemica politica”

RIMINI (ITALPRESS) – Sulla questione della cittadinanza “io non faccio polemiche, credo di conoscere bene il pensiero di Berlusconi e non credo debba essere utilizzato per fare polemiche politiche. Io non ho fatto polemica politica e non intendo farla con nessuno”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa al Meeting di Rimini. “So quello che diceva Berlusconi, lui si riferiva ad un corso di studi di 5 anni, noi diciamo che serve uncorso di studi completo. Questa è una linea che garantisce molta più integrazione di quella prevista dalla legge attuale – aggiunge -, se tu sei anche formato magari sei un buon cittadino, un buon patriota e non uno che ha solo vissuto in Italia”.

