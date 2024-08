Zaynab Dosso “L’atletica mi ha scelto, la resilienza la mia forza”

ROMA (ITALPRESS) – Zaynab Dosso, velocista azzurra, è una delle cinque protagoniste della campagna di comunicazione “Webuild per lo sport. Costruire un sogno: Storie di Campionesse”. “La voglia di andare oltre arriva dai sacrifici che ho fatto, dai momenti brutti, dagli infortuni che ti fanno pensare di mollare tutto, ma quando ti rialzai puoi fare qualcosa. Determinazione, perseveranza e dedizione sono i tre punti fondamentali per fare qualsiasi sport. Io parlo di resilienza, per me vuol dire spingere ancora per fare meglio”, le parole dell’azzurra.

Le protagoniste di questo viaggio sono campionesse italiane le cui esperienze di vita sono affiancate ai volti delle persone di Webuild, donne e uomini che ogni giorno operano per la realizzazione degli oltre 150 progetti che Webuild ha in corso nel mondo. Audacia, perseveranza, resilienza, tenacia e passione sono i valori che guidano questa campagna e che uniscono il mondo dello sport e di queste atlete a quello di Webuild. ari/gtr

© Riproduzione riservata