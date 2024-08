Agricoltura sinonimo di riscatto con “Ripartiamo dalla Nostra Terra”

RIMINI (ITALPRESS) – Agricoltura come sinonimo di riscatto e reinserimento sociale: è questa la filosofia che ha guidato Confagricoltura, JTI Italia e Caritas nella realizzazione di “Ripartiamo dalla Nostra Terra. L’Agricoltura Sociale”: il progetto, presentato nel corso del Meeting di Rimini, permette a 15 detenuti o ex detenuti, di partecipare attivamente a tutte le fasi della gestione di un’azienda agricola autosufficiente, presso il complesso residenziale ‘Casale del Melagrano’ di Castrolibero, in provincia di Cosenza.

col/fsc/mrv

© Riproduzione riservata