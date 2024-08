Antonella Palmisano “Rialzarsi e spiccare il volo, la tenacia premia”

ROMA (ITALPRESS) – La marciatrice azzurra, Antonella Palmisano, è una delle cinque protagoniste della campagna di comunicazione “Webuild per lo sport. Costruire un sogno: Storie di Campionesse”. “La tenacia mi contraddistingue perchè ho sempre pensato di dover andare oltre i limiti, dentro di me ho la determinazione di avere ben chiaro la meta da raggiungere, anche quando ho avuto un infortunio che mi ha fatto toccare il fondo, ho capito quanto sia importante rialzarsi e spiccare il volo, avendo ben chiaro l’obiettivo”, spiega l’azzurra, campionessa olimpica alle Olimpiadi di Tokyo e in gara anche a Parigi.

Le protagoniste di questo viaggio sono campionesse italiane le cui esperienze di vita sono affiancate ai volti delle persone di Webuild, donne e uomini che ogni giorno operano per la realizzazione degli oltre 150 progetti che Webuild ha in corso nel mondo. Audacia, perseveranza, resilienza, tenacia e passione sono i valori che guidano questa campagna e che uniscono il mondo dello sport e di queste atlete a quello di Webuild.

ari/gtr

© Riproduzione riservata