Ius Scholae, Bernini “Non sarà argomento di separazione con alleati”

RIMINI (ITALPRESS) – “Sarà uno strumento di unità e conciliazione. Confronto e conciliazione, parola che a noi piace molto. Non rappresenta un tema del programma di governo, ma per noi significa un modo per guardare in maniera ragionata e realistica a un futuro sempre più vicino”. Così la ministra dell’Università e della Ricerca, Annamaria Bernini, nel corso di un punto stampa al Meeting di Rimini.

xb1/ads/mrv

© Riproduzione riservata