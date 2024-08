L’Autodromo di Monza scalda i motori per il Gp d’Italia

MONZA (ITALPRESS) – Il rinnovato Autodromo di Monza scalda i motori per il weekend del Gran Premio d’Italia di Formula Uno, in programma dal 30 agosto all’1 settembre: si tratta della sedicesima prova su 24 del Mondiale 2024, la 74esima che si corre su questo impianto da quando, nel 1950, è stato istituito il Campionato del Mondo di Formula 1, la 95esima in assoluto. Il Tempio della Velocità, fresco di restyling, punta al rinnovo del contratto con Formula 1 in scadenza 2025 e a un ruolo da protagonista alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

xh7/fsc/gsl

© Riproduzione riservata