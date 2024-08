VENEZIA (ITALPRESS) – “E’ una storia liberatoria, raccontata con lo sguardo di una donna”. Così Nicole Kidman, in conferenza stampa al Lido, in occasione della presentazione del film “Babygirl”, diretto da Halina Reijn, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.

