Come stanno procedendo i lavori in via Trebbia, ormai chiusa da tre mesi? A chiederselo è Chiara Capelletti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che nei giorni scorsi ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sul cantiere in questione.

“Questa strada, che veicola importanti flussi di traffico verso il centro città e, viceversa, verso la tangenziale, è interessata da lavori per la realizzazione di una rotatoria che dureranno 6 mesi” evidenzia la consigliera. “Tenendo conto che l’avvio dell’intervento è avvenuto il 29 maggio, come indicato dal sito del Comune, si ipotizza che il termine avvenga a novembre. In questo lasso di tempo sono state adottate variazioni alla normale circolazione nel quartiere Po, che stanno impattando sulle vie limitrofe dove ora si riversano i flussi di traffico, interessando di fatto zone residenziali e creando disagi in termini di intasamento delle strade e disturbo della quiete pubblica”.

La preoccupazione della consigliera, arriva in concomitanza con la fine dell’estate e con il conseguente incremento di traffico nella zona. “Il cantiere di via Trebbia avrà conseguenze ancora più ampie con l’imminente riapertura delle scuole a settembre” spiega Capelletti. “In particolare, in via Trebbia si trova la Scuola Media Virgilio (Istituto Comprensivo Cremona Due) uno dei plessi scolastici più popolosi della città e quindi meta di un cospicuo flusso di utenti (studenti, insegnanti, lavoratori, famiglie etc.)”.

Di conseguenza, “tra poche settimane all’aumentare del traffico, si assisterà ad un incremento delle problematiche nella zona e in via Trebbia in particolare, soprattutto negli orari di punta del mattino e del primo pomeriggio in concomitanza con l’inizio e la fine delle lezioni. Le strade interessate dalla viabilità alternativa si trovano in zone residenziali e non sono adatte a sostenere a lungo carichi particolarmente pesanti di traffico. A partire da settembre si dovrà affrontare un aumento dei flussi almeno per altri 3 mesi, sperando che le tempistiche annunciate vengano rispettate. La chiusura del cantiere è dunque fondamentale per un rapido ritorno alla normalità viaria nella zona, e perché studenti, insegnanti, lavoratori e famiglie possano raggiungere i plessi scolastici (in particolare le Scuole Medie Virgilio) e i luoghi di lavoro in tempi e modalità non caotici”.

“Per questo, con la mia interrogazione, chiedo all’assessore competete di vigilare sul corretto avanzamento dei lavori e, al contempo, chiedo di conoscere se gli interventi stanno procedendo in linea con le tempistiche dichiarate, con il cronoprogramma che sicuramente è stato redatto, ovvero con la chiusura prospettata del cantiere entro sei mesi dall’avvio (ipotizzando la conclusione a fine novembre)” conclude la consigliera. “Infine, domando se in occasione della riapertura delle scuole, e in particolare della Scuola Media Virgilio, saranno adottati adeguati provvedimenti per alleggerire il traffico sulle vie limitrofe, evitare intasamenti durante le ore più critiche, e rendere la circolazione sicura per tutti gli utenti della strada”.

