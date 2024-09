Una partita intelligente, di qualità e concretezza, con quel tocco di spettacolarità che certo non guasta. La Cremonese al Mapei Stadium strapazza il Sassuolo, calando un poker figlio di una prestazione di livello assoluto.

Il 4 a 1 finale porta le firme di Nasti, Collocolo, Johnsen e Sernicola. E pensare che, prima del match di Reggio Emilia, i grigiorossi avevano segnato un solo gol, tra l’altro su rigore.

Contro il Sassuolo però si è vista tutt’altra squadra. Qualche ottimo segnale in realtà si era già visto martedì contro il Palermo, ma il primo tempo del Mapei è quello di un gruppo che ha più fame, di punti, di gol e di dimostrare il proprio valore.

Dopo il vantaggio siglato da Nasti, alla prima firma con la maglia della Cremonese, anche ieri sera l’episodio era girato a sfavore. Mano fortuita di Vazquez e gol del pari dagli undici metri di Moro.

Qui però si è vista la squadra che vuole a tutti i costi la vittoria. Dopo quattro minuti infatti la qualità torna in cattedra: filtrante di Vazquez, attacco alla profondità di Johnsen, sguardo verso il centro dell’area e cross teso per Collocolo che, come sempre, si inserisce con i giusti tempi per il 2 a 1.

Il vantaggio però non basta, così Johnsen decide di mettersi in proprio e, dopo due assist, sigla la rete che congela l’incontro.

Nella ripresa Grosso cambia molto, ma non il risultato. Stroppa fa qualche rotazione e proprio da uno dei più freschi arriva il poker. Johnsen scarica, Castagnetti verticalizza, Sernicola la chiude.

Tre punti d’oro per la Cremonese che, in un momento difficile a livello di risultati, tira fuori il petto e alza la voce. I grigiorossi ci sono. Ora la sosta, poi lo Spezia, per dare continuità a una partita di calcio puro.

Simone Guarnaccia

