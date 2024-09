Italia d’oro agli Europei di Cable Wakeboard

MILANO (ITALPRESS) – Italia d’oro a Settimo Torinese per i campionati europei junior e senior di cable wakeboard. La squadra della Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard, riesce a ripetere il primo posto dello scorso anno. Il team azzurro ha vinto in casa, nel lago Machi Pachi, nell’impianto del Turin Wake Park, dove si è svolto il secondo contest internazionale di Piemonte sull’Acqua. 181 atleti, di cui 23 azzurri, e 19 nazioni hanno partecipato all’appuntamento internazionale per under 18, under 14, masters e veterans. Oltre all’oro complessivo, la squadra azzurra conquista sette medaglie, di cui tre ori, tre argenti e un bronzo. Nel wakeboard gli ori sono due, con Vanessa Tittarelli negli under 18 e Riccardo Bussi negli under 14. Spettacolo anche tra masters e veterans: Fabrizio Cicerale è argento negli over 30 e con lui anche Anna Campoli, mentre Giorgia Conca prende un bellissimo bronzo tra le veterans. Nel wakeskate under 18 gradino più alto del podio per Giacomo Farina, mentre Vanessa Tittarelli conquista l’argento. «Vorrei ringraziare gli organizzatori di quest’evento ed evidenziare la mia soddisfazione per i risultati ottenuti dall’Italia. Le aspettative non sono finite, siamo prouettati verso i Campionati Mondiali a Parigi e l’Italia sarà una delle squadre più agguerrite nella pacifica battaglia per la conquista dei titoli iridati», ha commentato il presidente della Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard, Claudio Ponzani.

gm/mrv

© Riproduzione riservata