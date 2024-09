Scoperto market della droga in casa a Roma, arrestato 31enne

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri di Roma Casal Palocco, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un insospettabile 31enne romano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso, nella sua abitazione, di oltre 98,5 kg di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione domiciliare, effettuata presso l’abitazione dell’indagato, i Carabinieri hanno rinvenuto un’ingente quantità di droga. In quello che poteva essere tranquillamente assimilato ad un negozio di stupefacenti per tutti i gusti, sono stati sequestrati complessivamente 90,3 kg di hashish, 8,1 kg di marijuana e 36 grammi di cocaina.

