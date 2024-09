Dall’8 luglio scorso a capo della macchina scolastica cremonese è arrivato da Bergamo Imerio Chiappa che ha sostituito Filomena Bianco. Dopo un’esperienza ventennale come dirigente, ora dal suo ufficio di palazzo Ghisalberti, già sede dell’università Cattolica in via Milano, sta gestendo una moltitudine di complesse operazioni per consentire l’avvio dell’anno scolastico che a Cremona di fatto partirà l’11 settembre. Gli abbiamo chiesto come sta andando. Servizio di Giovanni Palisto

