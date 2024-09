Grave incidente sulla via Bergamo, a Castelverde: in uno scontro tra tre auto (due vetture e un pick up) sono rimaste ferite sei persone. Tra di loro anche una bambina di cinque anni. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Lunghe code sulla strada, che in parte è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi e gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Sul posto i Carabinieri di Cremona e il personale del 118.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata