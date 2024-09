È disponibile il nuovo catalogo “La Salute a Scuola: progettare in rete 2024/2025” rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, ai Centri di Formazione Professionale e ai Servizi Educativi per l’Infanzia delle province di Cremona e Mantova, realizzato dall’ATS Val Padana per promuovere gli stili di vita salutari tra i più giovani! L’offerta formativa, anche quest’anno, è stata aggiornata con nuove proposte educative per meglio rispondere ai bisogni di salute dei nostri ragazzi.

Il catalogo – in linea con l’Intesa sottoscritta tra Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia “La Scuola lombarda che Promuove Salute” – nasce dalla collaborazione tra ATS, ASST di Crema, Cremona e Mantova, il Terzo Settore, i Consultori Privati Accreditati e gli Istituti Scolastici e si fonda sulla consapevolezza del ruolo centrale della Scuola nello sviluppo e nel mantenimento dei processi di salute nei bambini e ragazzi. I programmi si rivolgono principalmente ai docenti, quali protagonisti attivi nell’educazione e formazione delle giovani generazioni, con particolare attenzione alla promozione dell’attività fisica e dell’alimentazione salutare nonché ai temi relativi al contrasto delle dipendenze, alle disuguaglianze di salute e al gioco d’azzardo.

Il catalogo per l’anno scolastico 2024/2025 presenta alcune novità: in particolare è proposta l’attivazione di Policy scolastiche per la salute ovvero un piano di azione condiviso focalizzato su temi specifici quali il contrasto al consumo di tabacco, di alcool e al gioco d’azzardo patologico. Ogni istituto richiedente pertanto potrà adottare azioni sistemiche disincentivanti i comportamenti additivi. Inoltre, si intende implementare il Programma Life Skills Primaria con la possibilità per i docenti di diventare “formatori” di altri docenti e implementare, insieme agli operatori sanitari e sociosanitari, il Programma nei vari Istituti scolastici del territorio; a tale scopo è stata messa disposizione da Regione una specifica piattaforma per il monitoraggio delle attività ma anche per consultare e scaricare tutti i materiali operativi. Infine, è stato introdotto il nuovo modello regionale di Peer Education per valorizzare ulteriormente il ruolo centrale che il sistema dei pari assume nell’ambito dei processi evolutivi anche in ambito scolastico.

“Nello scorso anno scolastico, attraverso il nostro Catalogo, sono stati offerti e realizzati nelle scuole delle province di Cremona e Mantova ben 538 progetti che hanno coinvolto 2.030 docenti e raggiunto 22.707 studenti (14.453 Mantova – 8.254 Cremona) ossia circa il 22% della popolazione studentesca. Questi progetti hanno coinvolto attivamente alunni, docenti e famiglie dalla scuola dell’infanzia alle superiori – sottolinea Laura Rubagotti, Responsabile della Struttura Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali –. Questi numeri, davvero importanti, ci spingono a migliorare ed ampliare le proposte formative, un impegno reso possibile dalla grande collaborazione offerta dai Dirigenti Scolastici, dai Docenti ma anche dalla professionalità, competenza e lavoro di squadra di tutti gli operatori dell’ATS, delle ASST di Crema, Cremona e Mantova, del Terzo Settore interessato, dei Consultori Privati Accreditati, ai quali va il nostro ringraziamento”.

Come partecipare ai programmi:

Il catalogo “La Salute a Scuola: progettare in Rete 2024/2025”, in formato digitale, offre la possibilità di collegarsi direttamente ai link di approfondimento, effettuare l’adesione online ai progetti o scaricare la versione PDF.

Dove trovarlo:

· sul sito web dell’ATS della Val Padana (https://costruirelasalute.ats-valpadana.it/)

· sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito territoriale di Cremona cremona.istruzionelombardia.gov.it

· sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito territoriale di Mantova mantova.istruzionelombardia.gov.it

