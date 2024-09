Milano FisioWeek 2024, Passaretti “Esperienze europee a confronto”

MILANO (ITALPRESS) – La Milano FisioWeek 2024, la settimana dedicata alla fisioterapia, organizzata dall’Ordine Interprovinciale dei Fisioterapisti di Milano, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Sondrio, Varese, giunge al suo apice il 7 settembre con il sesto e ultimo evento formativo: “Oltre i confini della professione”. Il convegno, che si svolgerà presso la IRCCS S. Maria Nascente Fondazione Don Carlo Gnocchi, sarà un’occasione per esplorare il futuro della fisioterapia, fornendo una panoramica sulle ultime innovazioni nel campo della professione e mettendo a confronto le esperienze europee per tracciare una strada che permetta ai professionisti italiani di acquisire competenze avanzate. “Abbiamo provato a spingerci oltre i confini – afferma Alessandra Passaretti, vicepresidente dell’ordine interprovinciale dei fisioterapisti di Milano – per vedere come lavora il fisioterapista in un contesto europeo nell’attività riabilitativa. E’ importante creare un confronto tra i colleghi italiani ed esteri affinchè si possano vedere le metodiche che possono essere inserite in Italia”.

