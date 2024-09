L’episodio avvenuto mercoledì sera in pieno centro a Cremona che ha visto un 42enne vittima di un’aggressione omofoba ha suscitato anche la reazione di Sinistra per Cremona-Energia Civile, Alleanza Verdi Sinistra Cremona e Partito Socialista Italiano Cremona, che hanno diffuso la seguente nota: “Cremona che si veste di Arcobaleno nei giorni del Pride, in un abbraccio cittadino collettivo e apparentemente condiviso, torna nuovamente teatro di aggressioni violente di puro stampo omofobo. L’aggressione di ieri sera ai danni di un giovane, “colpevole” di aver indossato una tracolla arcobaleno, prima aggredito e insultato da un gruppetto di violenti e poi colpito al volto con una lattina, dimostrano ancora una volta che l’omofobia ha ancora radici profonde nella società e che molto ancora c’è da fare per debellare un pregiudizio frutto dell’ignoranza e dell’intolleranza”.

“L’omofobia – prosegue il comunicato – va contrastata alla radice non solo penalmente ma anche culturalmente nei luoghi deputati all’educazione delle giovani generazioni, a partire dalle scuole, nella famiglia, nei luoghi di lavoro e di socializzazione. Ma una certa parte politica di destra ostacola con ogni mezzo che ciò si realizzi in nome della libertà di educazione, che poi si traduce purtroppo ancora in una “libertà di menare”. Serve una risposta politica forte a questi fatti di odio, oggi sempre più frequenti per garantire ad ognuno di essere veramente libero di esistere e di camminare senza paura per il proprio orientamento sessuale. Nel portare la nostra solidarietà al ragazzo aggredito, condividiamo il messaggio di condanna delle associazioni LGBTQIA+ per schierarci al loro fianco. Cremona non ci sta! Cremona non odia!”.

