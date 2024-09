G7 Parlamenti a Verona, impegno per sicurezza e sviluppo

VERONA (ITALPRESS) – La fine della guerra e la costruzione di una pace giusta e duratura. E’ l’impegno ribadito al G7 dei Parlamenti a Verona. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha sottolineato che “il nesso tra sicurezza e sviluppo è la chiave di volta per assicurare prosperità in tutto il mondo e non può essere affrontato senza un’ostinata ricerca del dialogo”. Per la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola”in un mondo interconnesso l’insicurezza fa sì che si alimentino nuove crisi, come in Ucraina, Medio Oriente e Africa che mettono a repentaglio la stabilità internazionale”. La premier Giorgia Meloni, intervenuta in videocollegamento, ha sottolineato la necessità di raggiungere “due obiettivi fondamentali: la fine della guerra e la costruzione di una pace giusta e duratura”.

