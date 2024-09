Cosmetica & Benessere Magazine – 7/9/2024

MILANO (ITALPRESS) – Belli fuori, belli dentro. Nella ventireesima puntata di Cosmetica & Benessere Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Stefania Tranchino, Make Up Artist e Fondatrice Agenzia Glitter Make Up, e Ernesto Di Pietro, osteopata e docente di Biomeccanica della Colonna Vertebrale. Make up e ginnastica facciale gli argomenti della puntata.

