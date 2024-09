Fisioterapisti, Bestetti “Valorizzarne il ruolo di prevezione”

MILANO (ITALPRESS) – “Siamo qui per valorizzare il ruolo dei fisioterapisti. Non solo nella cura riabilitativa ma anche il ruolo che hanno in termini di prevenzione”. Lo ha detto Marco Bestetti, consigliere della Regione Lombardia e componente della commissione Sanità, partecipando alla Milano FisioWeek 2024, la settimana dedicata alla fisioterapia, organizzata dall’Ordine Interprovinciale dei Fisioterapisti di Milano, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Sondrio, Varese.

“La prevenzione deve essere il caposaldo della nostra iniziativa legislativa – ha aggiunto -. Abbiamo appena approvato ii Piano Socio Sanitario della Regione che valorizza questo fattore. Poi vogliamo investire sempre di più sulla domiciliarità, aspetto che ai terapisti è ben noto, e sul ruolo dei fisioterapisti nelle case di comunità e nelle neonate palestre della salute. È un rapporto di collaborazione che già esiste ed è forte ma che vogliamo ulteriormente implementare nell’interesse dei cittadini”.

