Riunione della Conferenza dei sindaci nel pomeriggio di lunedì 9 settembre presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Cremona, con all’ordine del giorno l’elezione dei rappresentanti con incarico in scadenza. Come previsto dalla riforma sanitaria del 2021 (Legge regionale 22) e nel nome dell’integrazione e della collaborazione con il territorio, la conferenza è stata aperta dal Direttore generale Ezio Belleri.

Belleri ha ringraziato i sindaci per il lavoro che svolgono ogni giorno a fianco dei cittadini, sottolineando come la collaborazione con l’Asst di Cremona sia fondamentale per agire in rete sul territorio a vantaggio dei servizi sanitari e socio sanitari.

La votazione dei partecipanti alla Conferenza dei sindaci è stata finalizzata alla nomina del presidente e vice presidente, dei componenti del Consiglio di rappresentanza e del componente del Consiglio dei sindaci di ATS Val Padana. Al voto anche le nomine del presidente e del vicepresidente dell’Assemblea dei sindaci di distretto. Il voto è stato palese ed è avvenuto per acclamazione all’unanimità.

Presidente della Conferenza è stato nominato il sindaco di Cremona Andrea Virgilio; vice il collega di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni.

Nel consiglio di rappresentanza nominati (di diritto) Andrea Virgilio e Filippo Bongiovanni, roispettivamente presidente e vice; componenti: Elisa Cammi (Assessore Soresina), Federica Ferrari (Sindaco Piadena), Maria Maddalena Visigalli (Sindaco Grumello).

Per il Distretto di Cremona, presidente dell’assemblea dei sindaci è stato eletto Andrea Virgilio; suo vice (già in carica) Luigi Moggi, sindaco di Pizzighettone.

Del Collegio dei sindaci nell’Ats Val Padana faranno parte Andrea Virgilio e Roberto Oliva, sindaco di Scandolara Ravara.

