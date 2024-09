Torna la terza edizione de Il Ponchielli nei Piccoli Borghi, rassegna che promuove l’attività musicale nei piccoli centri della provincia cremonese.

L’iniziativa vuole diffondere il repertorio lirico e dare la possibilità a giovani talenti emergenti di esibirsi nei teatri della provincia, contribuendo così a valorizzare il nostro territorio.

Per la Stagione 2024 il primo appuntamento è fissato per sabato 14 settembre (ore 21.00) al Teatro Gonzaga di Ostiano, un vero e proprio gioiellino di fine Settecento, dove andrà in scena Medea di Luigi Cherubini nella riduzione proposta dalla Compagnia FuoriOpera.

