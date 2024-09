Giorno di nuovi inizi alla scuola media Vida di Cremona, dove lunedì mattina la campanella ha dato il via al nuovo anno scolastico 2024/2025. Poco meno di 400 i ragazzi entrati negli stabili di via San Lorenzo, in centro città.

Quattro le classi prime, accolte come ogni anno con una cerimonia di benvenuto tenuta dalla dirigente dell’Istituto comprensivo Cremona3 Laura Rossi.

Una partenza anticipata di qualche giorno, quella della scuola media Vida rispetto al calendario regionale, che fissa l’avvio delle lezioni al prossimo giovedì.

Il servizio di Andrea Colla

