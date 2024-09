Rocca “Sempre con il fiato sospeso in caso di maltempo”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi sono sentito fino a pochi minuti fa con il Direttore della Protezione Civile Regionale La Pietra. Avevamo lanciato l’allerta arancione, si sapeva che avremmo avuto questi fenomeni”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in merito alla questione maltempo. “Scontiamo anni di abbandono. La questione delle manutenzioni e della preparazione delle nostre comunità è fondamentale. Ogni volta stiamo con il fiato sospeso perché sappiamo sotto il profilo idrogeologico quanto ci sia ancora da fare. Abbiamo stanziato milioni di euro e in questi giorni ci sono altri fondi che vengono dall’Unione Europea per il lavoro che c’è da fare in questo ambito”. Riguardo ad ulteriori criticità per il territorio regionale aldilà di Roma, ha rivelato: “In questo momento non mi hanno segnalato nulla di particolare”. xl5/vbo/gtr

