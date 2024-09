Prima campanella stamattina per i circa 150 alunni delle medie di Castelverde, che per l’intero anno scolastico saranno ospitati negli ambienti dell’agenzia per il lavoro Sapiens sistemata e ristrutturata a regola d’arte per gli studenti, che sono stati accolti dagli insegnanti. Il trasloco è stato reso necessario poiché l’edificio di Castelverde è inagibile per i lavori di adeguamento antisismico, con fondi ricevuti dal PNRR: un finanziamento di 1 milione e 600 mila euro ricevuto dal comune di Castelverde.

Il servizio di Silvia Galli

© Riproduzione riservata