Secondo caso, dopo quello di alcuni giorni fa, di donatore di sangue asintomatico risultato positivo al West Nile virus trasmesso dalle zanzare. Il dato emerge dal bollettino settimanale pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità. Anche in questo caso si tratta di un portatore asintomatico del virus, individuato in quanto donatore di sangue. Rispetto allo scorso anno, la diffusione del virus è piuttosto in ritardo, probabilmente anche a causa di un avvio della stagione estiva piuttosto incerto: nel 2023 il primo contagio umano si era presentato alla fine di luglio.

Complessivamente sono 64 i nuovi casi umani di West Nile Virus segnalati in Italia nell’ultima settimana, segno che il virus sta ora inizia a diffondersi più velocemente. Nel Cremonese il primo pool di zanzare positive al virus era stato segnalato lo scorso 16 luglio. Come da procedura sanitaria prevista in questi casi, il riscontro di positività di vettori o animali ospiti ha fatto scattare l’allerta per i donatori di sangue: sono stati quindi avviati esami specifici su tutte le sacche di sangue raccolte dall’Avis.

Il primo caso umano autoctono di infezione, individuato in provincia di Modena, risale invece al 26 giugno. Complessivamente sono 36 le province con dimostrata circolazione di West Nile appartenenti a 11 Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, EmiliaRomagna, Toscana, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sardegna.

