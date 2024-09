ANCONA (ITALPRESS) – I militari della Guardia di Finanza di Fabriano hanno ricostruito e smascherato un’associazione per delinquere negli appalti privati per i servizi e somministrazioni illecite di manodopera nelle Marche, Umbria e Toscana. Accertate evasioni fiscali e contributive per oltre 28 milioni di euro.

