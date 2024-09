Sisma, Castelli “Anche i detenuti impegnati nella ricostruzione”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo deciso, d’intesa con il ministero della Giustizia, di poter consentire una collaborazione complessiva di tutti coloro che si occupano di ricostruzione di utilizzare i detenuti nei cantieri che stiamo per avviare. Abbiamo concentrato l’attenzione per i cantieri della ricostruzione pubblica per il prossimo 2025: noi stimiamo di avviare lavori pari a 1.200 interventi”, ha detto il commissario straordinario del governo per la ricostruzione, Guido Castelli, nel corso della firma del protocollo d’intesa con ministero della Giustizia, Cei, Anci e Ance per l’impiego dei detenuti nella ricostruzione.

xb1/ads/mrv

© Riproduzione riservata