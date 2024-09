Arrestato a Milano un 28enne per istigazione al terrorismo

MILANO (ITALPRESS) – La polizia di Stato di Milano ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ventottenne cittadino marocchino, con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti, sin qui mai evidenziatosi in contesti d’interesse, per il reato di istigazione a delinquere con finalità di terrorismo e indagato per associazione con finalità di terrorismo internazionale.

vbo/col3/gtr

(Fonte video: Polizia di Stato)

© Riproduzione riservata