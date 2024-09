Due comunità sotto choc, quella di Urago d’Oglio e quella di Chiari, per la morte dei due giovani indiani di 20 e 29 anni, martedì sera in un incidente stradale sull’A21, all’altezza di Corte de Frati.

Nell’incidente sono state coinvolte altre quattro persone: una di loro, un altro 20enne che viaggiava sulla Ford Fusion con gli altri due ragazzi indiani, è stata trasportato in codice rosso all’Ospedale Civile di Brescia e restano molto gravi le sue condizioni.

Altre tre le persone ferite in modo lieve. erano a bordo delle due auto, che hanno tamponato la macchina con a bordo i tre ragazzi: si tratta di tre persone di Genova che stavano andando in vacanza e si sono trovate davanti l’ostacolo dell’auto sulla A21. Secondo le prime ricostruzioni, la Ford Fusion avrebbe prima perso il controllo autonomamente e sarebbe sbandata a sinistra abbattendo due paletti, poi verso destra finendo sul guardrail per poi mettersi di traverso sulla carreggiata di sorpasso. Qui, poi, l’impatto con le due auto che è al vaglio degli inquirenti i quali ora dovranno capire chi dei tre ragazzi guidava l’auto: fondamentale potrebbe essere la testimonianza del terzo ragazzo indiano per ricostruire la vicenda.

Questa mattina in A21 uomini al lavoro per ricostruire e sostituire il guard rail sfondato.

© Riproduzione riservata