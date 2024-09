Sono due ragazzi, uno di 20 e uno di 29 anni, di Urago d’Oglio e di Chiari -in provincia di Brescia- le vittime del terribile incidente sull’autostrada A21 all’altezza di Corte De’ Frati, di martedì sera. Si tratta di due giovani indiani. Nell’incidente coinvolti anche un altro ventenne, un uomo di 57 anni e due donne di 56 e 86 anni.

L’incidente è avvenuto verso le 22.45 tra Cremona e Pontevico, direzione Brescia: l’autostrada è rimasta chiusa fino alle 6 di mercoledì mattina. Secondo una prima ricostruzione, l’automobile Ford su cui viaggiavano tre indiani ha perso il controllo autonomamente andando sbandando prima a sinistra, poi a destra contro il guard rail per poi risbandare nuovamente a sinistra, finendo sulla corsia di sorpasso.

In quel momento sopraggiungevano due automobili, che viaggiavano in fila e vicine perché gli automobilisti (della zona di Genova) si conoscevano, e la prima auto non è riuscita a evitare lo scontro con la Ford. La seconda auto, di conseguenza, ha tamponato quella che aveva davanti che a sua volta era finita appunto contro la macchina dei giovani indiani.

Sul posto la polizia stradale di Cremona e i vigili del fuoco. Intervenuti anche i sanitari del 118.

