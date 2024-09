Mobilità e trasporti, 22 milioni per l’idrogeno

ROMA (ITALPRESS) – Ventidue milioni di euro per l’innovazione nel campo dell’idrogeno applicato alla mobilità e ai trasporti. E’ quanto prevede il decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy che dispone l’attivazione del Fondo per sostenere la realizzazione del Progetto di Comune Interesse Europeo “Idrogeno 4”. Tra le sfide e gli obiettivi specifici, lo sviluppo di tecnologie in grado di ridurre del 90% le emissioni causate da mobilità e trasporti e il raggiungimento della neutralità climatica dell’Unione Europea entro il 2050. Le agevolazioni concesse ai soggetti nazionali, selezionati a seguito della manifestazione d’interesse, saranno fornite sotto forma di contributo alla spesa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, secondo le condizioni stabilite dalla Commissione europea. L’attivazione fa seguito alla Decisione della Commissione Europea di autorizzare gli aiuti di Stato di sette paesi europei per un ammontare complessivo di 1.4 miliardi. Le agevolazioni concesse ai soggetti nazionali, selezionati a seguito della manifestazione d’interesse, saranno fornite sotto forma di contributo alla spesa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, secondo le condizioni stabilite dalla Commissione europea.

mgg/mrv

© Riproduzione riservata