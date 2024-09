Crisi idrica, soluzioni ecodigitali e innovative per tutelare l’acqua

ROMA (ITALPRESS) – Le politiche e gli investimenti devono indirizzarsi verso soluzioni tecnologiche ecodigitali innovative che garantiscano la corretta gestione dell’acqua, anche attraverso sistemi di monitoraggio e modelli di allerta a tutela della popolazione di fronte a fenomeni meteorologici potenzialmente catastrofici. Se n’è discusso durante un convegno promosso a Roma dalla Fondazione Univerde, in collaborazione con UNESCO Chair on “Water Resources Management and Culture”.

