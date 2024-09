Il comune di Cremona ha partecipato a un bando per installare nuove le telecamere di sicurezza nei quartieri. Tra le new entry nella giunta di Virgilio, Santo Canale, assessore alla sicurezza, si è messo subito al lavoro e ha commentato il lavoro degli ultimi 8 mesi della Polizia Municipale. Tra l’altro il comune di Cremona ha partecipato a un bando per installare 13 nuove telecamere di sicurezza nei quartieri. Il servizio di Silvia Galli

