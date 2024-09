Riprende dopo la pausa estiva la rassegna “Passeggiate Cremonesi” di Target Turismo Cremona, iniziativa dedicata alla scoperta di aspetti noti e meno noti della storia di Cremona; nei vari appuntamenti guide

turistiche affiancate con storici, studiosi e ricercatori locali approfondiscono ogni volta un diverso aspetto per esplorare la Cremona dei secoli passati.

Sabato 14 Settembre 2024 alle ore 15.00 nuovo tour con una passeggiata a cura dell’architetto Davide Bruneri tutta dedicata al secolo XX, sicuramente il periodo più complesso per la storia urbanistica italiana e della città di Cremona. I nuovi Piani Regolatori, le due Guerre Mondiali, la corsa alla ricostruzione post bellica e il boom economico segnano la conformazione dell’abitato.

Cambiamenti, innovazioni tecnologiche e nuovi materiali di costruzione vedono un susseguirsi di stili architettonici molto differenti fra loro anche se separati da pochi anni gli uni dagli altri. Il Novecento è anche il

secolo delle prime carte del Restauro, della nascita delle Soprintendenze e della consapevolezza comune della salvaguardia del nostro passato indipendentemente dal suo valore estetico.

Tutto questo e molto altro verranno narrati passeggiando per le vie del centro storico, per un momento di scoperta e riscoperta per cremonesi e non.

Info e prenotazioni: TARGET TURISMO, Cel. 379 1165691

