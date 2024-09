Furto la scorsa notte alla pizzeria Il Torchio di via Boneschi a Pizzighettone. I ladri, dopo essere riusciti ad introdursi all’interno, hanno rubato il contenuto del registratore di cassa, poco più di 100 euro in contanti. Il titolare si è accorto del furto questa mattina all’apertura. Non ha potuto far altro che sporgere denuncia.

