Roma, Alemanno “No Ztl, manifesti di protesta appesi ai varchi”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi i militanti del Movimento Indipendenza di Roma hanno appeso manifesti di protesta su gran parte dei varchi della nuova “ZTL fascia verde” di Roma. È stato un modo per segnalare ai cittadini romani che tutto è pronto per attuare questa grave e forzata limitazione delle libertà di tutti i cittadini romani, voluta dal Sindaco Gualtieri per obbedire ai diktat di Bruxelles e all’ideologia green”. Lo ha detto Gianni Alemanno, Segretario nazionale del Movimento Indipendenza.

trl/gsl (Fonte video: Ufficio stampa Noi Indipendenza)