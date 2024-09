Ue, Pedullà “Su Fitto il Pd sia coerente”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Siamo delusi dal Partito democratico, i cui esponenti hanno rilasciato varie interviste nelle ultime ore lasciando presagire un sostegno alla nomina di Raffaele Fitto, una colonna portante dell’esecutivo di Giorgia Meloni. Non era all’opposizione in Italia? Di sicuro il Pd dovrebbe sciogliere le proprie incoerenze”. Lo afferma l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Gaetano Pedullà, in merito alla possibile nomina di Raffaele Fitto nella nuova Commissione Europea.

