Sgomento e incredulità nel mondo dello sport e del motociclismo per la morte in pista, in Germania, di Luca Salvadori, pilota 32 enne che aveva pochi giorni fa stabilito il suo record personale al Cremona Circuit di San Martino del Lago.

Prossimo per altro a ospitare nel fine settimana il mondiale di Superbike per la prima volta. Abbiamo sentito Pamela Bodini, responsabile settore moto Cremona Circuit che ci ha detto: “Siamo molto dispiaciuti di quanto accaduto a Luca, che ormai era diventato un nostro amico. Era un volto conosciuto dentro e fuori dal paddock. Solo una settimana fa lui era qui e si vedeva la sua felicità nel correre. Faremo di tutto per ricordarlo durante la gara della Superbike”.

Il Cremona Circuit ha postato anche un ricordo di Luca, con un semplice “Ciao Luca”, che ha raccolto messaggi di cordoglio dal web.

© Riproduzione riservata