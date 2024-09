La Croce Rossa Italiana celebra quest’anno un traguardo storico: 160 anni di impegno umanitario. Il Comitato di Cremona, uno dei più antichi del Paese, si prepara a rendere omaggio a questo importante anniversario con un evento speciale che coinvolgerà tutta la comunità. Sabato 21 settembre 2024 il Parco Bastioni di Porta Mosa, in Via Gaspare Pedone, sarà lo scenario di una giornata ricca di iniziative per tutte le età, dalle ore 15.00 fino a mezzanotte.

Il programma della giornata è pensato per offrire momenti di apprendimento e divertimento. La Croce Rossa di Cremona proporrà attività formative per sensibilizzare la cittadinanza su tematiche come il primo soccorso, con dimostrazioni pratiche delle manovre di disostruzione pediatrica e la diffusione della cultura della sicurezza stradale.

I più giovani saranno al centro delle attività ludiche con iniziative pensate appositamente per loro. Tra

queste, l’Ambulanza dei Pupazzi, i giochi gonfiabili e il truccabimbi, che garantiranno ore di divertimento in un ambiente sicuro e accogliente.

La giornata non sarà solo educativa, ma anche festosa. Nel pomeriggio, i partecipanti potranno rivivere i

160 anni di storia della Croce Rossa Italiana, grazie all’intervento dello storico Guido Damini, che

ripercorrerà le tappe più significative dell’associazione. Attraverso racconti ed esposizioni, Damini illustrerà l’evoluzione della Croce Rossa dalla sua nascita a oggi.

Non mancheranno momenti di intrattenimento: la comica Laura Formenti farà sorridere il pubblico con il suo spettacolo, mentre i food truck offriranno delizie culinarie per tutti i gusti.

La serata si concluderà con l’energia della cover band Diskorario e un DJ set, che accompagneranno i

partecipanti fino alla chiusura della giornata, trasformando il Parco di Porta Mosa in una vera festa a cielo aperto.

“Sarà una giornata di gioia e condivisione, un’occasione per celebrare la nostra storia e il nostro impegno continuo verso la comunità,” ha dichiarato la presidente Loredana Uberti. “Invitiamo tutti i cittadini a partecipare e a rendere omaggio insieme a noi a questo importante anniversario”.

