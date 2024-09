“Cambia e vai” è lo slogan che quest’anno caratterizza la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile alla quale aderisce il Comune di Cremona raccogliendo l’invito e le indicazioni del Ministero della Transizione Ecologica ad organizzare attività per i propri cittadini orientate alla mobilità lenta e al tema della sostenibilità.

La Settimana Europea della Mobilità è divenuta da diversi anni un appuntamento consolidato per tutte le amministrazioni che si impegnano al rispetto dell’ambiente e alla salvaguardia del proprio territorio, tramite anche comportamenti consapevoli in grado di migliorare la mobilità urbana prediligendo lo spostamento a piedi e in bici, quando possibile. Ogni anno, infatti, in questo periodo, migliaia di città e milioni di cittadini europei festeggiano la mobilità sostenibile e lanciano un messaggio di cambiamento e di rinnovamento dei nostri stili di vita.

E così fa anche il Comune di Cremona con questa campagna che cerca di evidenziare e promuovere le sinergie tra le persone e i luoghi. In particolare, quelle persone che stanno offrendo la loro esperienza, creatività e impegno per aumentare la consapevolezza sulla mobilità sostenibile; per promuovere il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva; raggiungere e creare connessioni tra i gruppi esistenti e il nuovo pubblico.

Il Comune, in collaborazione con FIAB Cremona Biciclettando, promotore dell’iniziativa, ha individuato una serie di azioni in grado di stimolare la cittadinanza a ripensare alle proprie abitudini quotidiane negli spostamenti rendendoli più sostenibili partendo dal Piano della Mobilità e della Sosta e dal Bici Plan nonché dalle numerose piste ciclabili realizzate nel corso dell’ultimo triennio che hanno implementato la rete ciclabile cittadina, consentendo di utilizzare mezzi a zero emissioni. Di seguito le proposte previste per l’edizione 2024.

Martedì 17 settembre ore 14:30 – L’Università Cattolica, in collaborazione con la Ciclofficina LaGareDesGars e Beega Cycling Tour (attività promosse o in collaborazione con Cooperativa Cosper) organizzerà un doppio tour di benvenuto in bici, guidato dalle guide turistiche di Crart, per le matricole del Corso di laurea magistrale in Innovazione e imprenditorialità digitale. Gli studenti potranno usare in anteprima la flotta “scolastica” rigenerata grazie alla sinergia tra Comune di Cremona e Ciclofficina nell’ambito della convenzione esistente. Le bici sono la vecchia flotta ormai abbandonata e inutilizzabile dell’ex sharing “Bicincittà”, che, nell’ottica di un economia circolare, è stata recuperata e totalmente rigenerata e verrà usata per offrire nei prossimi mesi proposte di gite outdoor a prezzi calmierati per le scuole superiori della città o per gruppi che ne richiedessero utilizzo. Con l’unione di questo nuovo parco bici, più l’esistente in servizio turistico con Beega, si arriveranno a coprire gruppi fin oltre le 30 persone.

Giovedì 19 settembre “Ciclista illuminato” – Dalle ore 20 alle ore 22, in corso Vittorio Emanuele II (di fianco al teatro Ponchielli), i volontari di FIAB, in collaborazione con gli agenti della Polizia Locale, saranno presenti per sensibilizzare i ciclisti sull’importanza dell’utilizzo delle luci di sera distribuendo apposito materiale informativo.

Sabato 28 settembre – In occasione del mercato settimanale, in piazza Stradivari, dalle 9 alle 13, i volontari di FIAB, con l’ausilio di un agente della Polizia Locale, svolgeranno attività di sensibilizzazione all’utilizzo responsabile della bicicletta con informazioni su piste ciclabili, ciclista illuminato, contrasto al furto. Sarà allestito inoltre allestito per dare indicazioni su come regolare i freni, riparare una foratura e molto altro. Dalle 9:30 alle ore 11:30 in collaborazione con la Polizia Locale, verranno date informazioni sul corretto utilizzo delle piste ciclabili e sulla circolazione delle biciclette in area pedonale, in area mercatale, nonché sull’importanza di usare le luci di sera e su come contrastare il furto della bici.

“L’adesione alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile – dichiara l’assessore alla Mobilità Luca Zanacchi – vuole dimostrare e incoraggiare i cittadini a un ripensamento della gamma di opzioni di trasporto e modalità di spostamento disponibili, nell’ottica di ridurre le emissioni dovute ai carburanti fossili e mettere in atto comportamenti volti alla sostenibilità ambientale cittadina”.

