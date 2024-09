Rome Startup Week, mondo innovazione e mercato dei capitali a contatto

ROMA (ITALPRESS) – Tutto pronto per la Rome Startup Week, che si terrà il 19 e 20 settembre al Gazometro: un evento che unisce tecnologia e innovazione al mercato dei capitali. “L’obiettivo nei due giorni dell’evento è mettere in contatto ilmondo della tecnologia e dell’innovazione con il mercato dei capitali e ispirare quelli che saranno i talenti e i leader del futuro – ha detto Giuseppe Coccon, founder Future4 comunicazione -. Avremo un evento nei due giorni nei quali si alterneranno startup italiane ed internazionali, speaker internazionali e cisaranno anche degli eventi pop e dei progetti legati al mondo della scuola. Un evento abbastanza completo che ha come obiettivo principale quello di far incontrare le startup più innovative con chi le deve finanziare”.

