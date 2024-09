Diabete, nel 2025 lo screening pediatrico nazionale

ROMA (ITALPRESS) – Partirà nei tempi previsti, nel 2025, la campagna di screening nazionale pediatrico per il diabete di tipo 1 e la celiachia. A un anno dall’approvazione unanime della legge, alla Camera è stato fatto il punto sui risultati del trial condotto in 4 regioni: Lombardia, Marche, Campania e Sardegna. In Italia il diabete di tipo 1 colpisce circa 300.000 persone, e nel 2021 si sono registrati 26,7 nuovi casi ogni 100.000 bambini.

f04/sat/gtr