Furto, mezzogiorno di oggi, alla farmacia Benu di via Giordano. In azione sarebbero entrati due uomini che, fingendosi normali clienti e chiedendo informazioni sui prodotti con il solo obiettivo di distrarre le farmaciste, sono riusciti ad appropriarsi di alcuni cosmetici per poi uscire in tutta fretta dalla farmacia e far perdere le loro tracce. Il bottino, che sarebbe di lieve entità, è da quantificare. La denuncia non sarebbe ancora stata sporta da parte della farmacia.

