Il Consorzio Agrario di Cremona sarà main sponsor della prima edizione di “Insieme per Futura”, evento di beneficenza pensato per sostenere l’associazione che opera da 33 anni nel sociale dando supporto alle persone con disabilità attraverso l’ippoterapia, già riconosciuta dal Ministero della Salute come terapia integrale poiché influenza positivamente lo sviluppo cognitivo, fisico, emotivo, sociale e occupazionale.

Giovedì 19 settembre alle ore 19, presso il Relais Convento di Persico (CR), il Consorzio Agrario di Cremona promuove una serata di solidarietà (partecipazione solo ad inviti) per sostenere Futura, un progetto dedicato alla responsabilità sociale.

L’evento, fortemente sostenuto dal Consorzio Agrario, da sempre promotore di iniziative benefiche locali, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per l’Associazione. La serata si svolgerà in un’atmosfera piacevole e accogliente, con ospiti illustri che intratterranno i partecipanti.

Filippo Roma e Andrea Agresti, volti storici della nota trasmissione Mediaset ‘Le Iene’, intervisteranno gli ospiti che hanno voluto partecipare all’evento e alla sua nobile causa.

Da Vittorio Sgarbi al calciatore Antonio Di Natale, all’Avv. Solange Marchignoli; dal Sen. Antonio Razzi all’attore comico Giovanni Cacioppo e tanti altri ancora: tutti uniti da un unico scopo, quello di contribuire a supportare l’associazione FUTURA nel suo costante impegno per la riabilitazione dell’infanzia.

Sempre giovedì 19 a partire invece dalle ore 15.30, Vittorio Sgarbi, Filippo Roma e Antonio Razzi faranno visita al Consorzio Agrario di Cremona (Via C. Monteverdi, 17) che ha voluto promuovere la serata ‘Insieme per FUTURA’.

© Riproduzione riservata