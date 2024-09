I lavori alla rotatoria di via Trebbia potrebbero terminare addirittura in anticipo rispetto al cronoprogramma. Ad annunciarlo è stato l’assessore Luca Zanacchi, rispondendo in consiglio comunale ad un’interrogazione presentata dalla consigliera comunale del Gruppo consiliare Fratelli d’Italia, Chiara Capelletti. Come ha infatti spiegato l’assessore, sebbene il termine dei lavori fosse previsto per dicembre, “nell’ultimo mese vi è stata un’accelerazione dei lavori e pertanto, stante le recenti valutazioni, si può ipotizzare una conclusione dei lavori per il mese di novembre”.

Zanacchi ha risposto anche in merito ai dubbi sull’aumento del flusso di traffico con la riapertura della Virgilio per il nuovo anno scolastico: “Nella scuola secondaria di primo grado Virgilio, interessata da interventi di adeguamento sismico, è previsto uno spostamento di talune classi in altri centri scolastici, quindi, pur essendo uno dei plessi più grandi della città non ha ripreso le attività a pieno flusso di studenti alla sua riapertura. Il raggiungimento di altre scuole a supporto della didattica avviene senza il passaggio presso la rotonda via Ciria-via Trebbia”.

“La necessaria riqualificazione della rotatoria, finanziata da fondi del Pnrr, e l’attuale conseguente modifica della viabilità dettata dalle evidenti necessità è stata valutata dai tecnici al fine di rendere di minor impatto il disagio alla circolazione” ha concluso Zanacchi.

© Riproduzione riservata